Вычислите массу воды, которую необходимо добавить к 15 г. 5% раствора хлорида натрия, для получения раствора с массовой долей соли 2%.

Химия

Вычислите массу воды, которую необходимо добавить к 15 г. 5% раствора хлорида натрия, для получения раствора с массовой долей соли 2%.

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