Вычислите массу воды, которую необходимо добавить к 15 г. 5% раствора хлорида натрия, для получения раствора с массовой долей соли 2%.
Химия
Вычислите массу воды, которую необходимо добавить к 15 г. 5% раствора хлорида натрия, для получения раствора с массовой долей соли 2%.
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15/5 3*2=6 удачного решения задачи
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