Помогите пожалуйста Немецкий, начальный курс А то зачёт не поставят, в немецк??м вообще ноль:((

Немецкий язык

Помогите пожалуйста Немецкий, начальный курс А то зачёт не поставят, в немецк??м вообще ноль:((

Автор: Гость