Помогите пожалуйста Немецкий, начальный курс А то зачёт не поставят, в немецк??м вообще ноль:((
Немецкий язык
Помогите пожалуйста Немецкий, начальный курс А то зачёт не поставят, в немецк??м вообще ноль:((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. dem Kind, der Lehrerin, einem Freund, einem Mädchen, einer Freundin, den Studenten. 2.mir, dir, ihr, Ihnen, euch, ihm. 3.dem Bruder, der Schwester, einem Mädchen, der Dozentin, uns, mir. 4.im Hörsaal, im Lesesaal,in einer Bibliothek. 5.im Klub, im Sportsaal, im Kino, in einer Bibliothek, in einem Cafe. 6.dem Dekan, dem Professor, der Dozentin, ihr, ihm, Ihnen.
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