Помогите пожалуйста номар 45
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Помогите пожалуйста номар 45
Ответ(ы):
Гость:
Приветливое слово гнев побеждает. Про доброе дело говори смело. На красный цветок и пчела летит. Под лежачий камень вода не течёт. Яблочное семя знает своё время. Острый топор и дуб рубит.
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