Расположите внутренние слои Земли в порядке их следования от центра планеты

География
Расположите внутренние слои Земли в порядке их следования от центра планеты
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ядро-мантия-земная кора
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