Помогите пожалуйста номер 1063 пожалуйста )1,2,3,4. буду рада ) ) )
Математика
Помогите пожалуйста номер 1063 пожалуйста )1,2,3,4. буду рада ) ) )
Ответ(ы):
Гость:
1) x+2<=1 x<= -1 -(x+2)<=1 x>=-2 -2=<x<= -1 2) x-3<2 x<5 -(x-3)<2 x>1 1<x<5 3) x+1>=3 x>=2 -(x+1)>=3 x<=-4 -4>=x>=2 4) x-0,3<4 x<4,3 -(x-0,3)<4 x> -3,7 -3,7<x<4,3
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