Помогите пожалуйста номер 234 заранее спасибо))
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Помогите пожалуйста номер 234 заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имидж-образ Тинейджер-подросток Презентация-представление Сникер-шоколад Предложения: 1. Она совсем повзрослела и кардинально сменила свой имидж. 2. В класс вошел тинейджер, на голове которого красовалась модная кепка. 3. Чтобы закрыть свои неудовлетворительные оценки, она должна была приготовить на следующий урок презентацию по творчеству Гоголя. 4. Мой младший брат тот ещё сладкоежка, но его любимая сладость - это несомненно сникерс.
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