Помогите пожалуйста номер 4 и 3 дам 28 балов только помогите

Литература
Помогите пожалуйста номер 4 и 3 дам 28 балов только помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. сравнения: В желтых кленах флигеля, Словно в золоченых рамах, Липы обруч золотой ,Как венец на новобрачной. 4.  чертог-дорог обзора-озера картин-осин золотой-под фатой новобрачной-прозрачной земля-флигеля ямах-рамах в сентябре-на их коре в овраг-ни шаг аллей-клей спуска-сгустка уголок-каталог
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