Помогите пожалуйста... нужна поэма "Искандер" Абая Кунанабаева на русском языке

Гость: Гость:

Давным-давно, еще до нашей эры Узнали люди имя Искандера. Сын Македонского царя Филиппа - Он гордым и тщеславным был без меры. Когда Филипп скончался, сын - наследник Без малого был двадцати двухлетним, Но и тогда уже его бесило Существование царей соседних. Где Македонский царь живет и правит, Никто другой равняться с ним не в праве!- Царь Искандер собрал большое войско И на соседей грозный меч направил. Губя и беззащитных и безвинных, Шли Македонцы страшною лавиной, Им города и царства покорялись, И кровь лилАсь на всем пути их длинном. Росло число владений разоренных, Все меньше было царств не покоренных, Но Искандеру большего хотелось - Всю землю видел он порабощенной. Кровавыми победами своими Он страшным сделал собственное имя. Царем царей злодея величали Дрожащие от страха подхалимы. Не испытав ни разу пораженья Царь с войском постоянно был в движеньи, И где им на пути встречалось царство, Там начиналось новое сраженье. Зализывая собственные раны Сдавались в рабство города и страны: По смелости и силе Искандеру Правителей не оказалось равных. ...Однажды посреди большой пустыни Послал им Бог страданья не простые - От жажды обессилело все войско, Но нет воды, кувшины все пустые. И чувствуя смертельную усталость Среди песков горячих войско встало, Хотели слуг убить, виня во всем их, Но и на это силы не осталось. Пал конь под Искандером, вздрогнув телом, И всаднику так сильно захотелось Упасть на гриву боевого друга!.. Но вдруг - перед глазами заблестело. Царь сделал неуверенно два шага И видит - перед ним живая влага. Лишь прикоснулся он к воде губами, К нему вернулись сила и отвага. Струился этот ручеек волшебный, Маня водой, прохладной и целебной. На вкус вода была приятней меда, И запах у нее казался хлебным. - Что за вода! - не мог царь надивиться, - Напейтесь все и освежите лица, Нас ждет добыча в том краю пустыни, В котором смог такой ручей родиться. Со мною, полземли завоевавшим, Удвоиться должны победы ваши. Мне равных нет! Идите вслед за мною, И все богатство мира станет нашим!.. Нет ничего надежней твердой веры, И верные приказам Искандера Вверх по ручью под музыку сырнаев Пошли непобедимые аскеры. Шли Македонцы долго, без привалов, И вывел их ручей к высоким скалам. Стояли там ворота золотые, Но их открыть никак не удавалось. По-всякому толкали их и били, Но никаких успехов не добились. Посовещались - как же распахнуть их?- И не найдя решенья, отступились. У Искандера неудача эта Окрасила раздумья мрачным цветом, Он спрашивал себя - Что делать дальше? - И нужного не находил ответа. Сознание позорного бессилья Самолюбивого царя взбесило, Он подбежал к воротам ненавистным И стал стучать в них - сколько было силы. Из-за ворот раздался голос строгий: -Кончай стучать! Тебе здесь нет дороги! Ты жил и правил на земле безбожно, А здесь дорога праведников к Богу!.. - Открой, слепец! - царь задохнулся в крике,- Я самый всемогущий и великий! Я - Искандер! Царь всех царей известных, А не какой-то праведник безликий!... - Чем хвастаться своей кровавой властью, Ты укрощал бы лучше злые страсти. Не велено пускать тебя в ворота - Ты не приносишь человеку счастья!.. - На всех мне предназначенных дорогах Я приносил страданий людям много, Так подари мне что-нибудь такое, Чтоб я в дальнейшей жизни помнил Бога!.. Из-за ворот перед царем на камни Упал какой-то узелок из ткани, - Возьми подарок, он тебе поможет Разгадкой тайны увеличить знанья... Царь к воинам довольный возвратился, Взглянул, что в узелке, и - возмутился: Там кость была! Простая кость лежала!! И даже цвет ее не золотился!... Кто гостя в дом к себе войти не просит, И кто в подарок кости преподносит, Тот не достоен называться Богом! - И царь с презреньем кость на землю бросил... Тогда у всемогущего владыки В товарищах ученый был великий, Поднял он кость, отброшенную в гневе, И обратился к грозному владыке: - Кость эта, Искандер,- подарок Божий. Когда ты на весы ее положишь, Все золото казны твоей богатой Перетянуть такою кость не сможет... Был Аристотель Искандеру верен, Но царь не смог его словам поверить. Нашли весы, и сам владыка взялся Вес кости весом золота измерить. Он на весы кидал, как будто в бездну, И золото, и даже меч железный, Но кость перетянуть не удавалось - Все ухищренья были бесполезны. Не пряча злости и недоуменья Царь крикнул Аристотелю в волненьи: -Придумай что-нибудь, чтоб прекратилось Такое непонятное явленье. Ученый подошел к весам и просто На кость стал сыпать землю - горсть за горстью, И золотом наполненная чаша Перетянула сразу чашу с костью. У Искандера голова шла кругом, Он на весы смотрел почти с испугом, Но, отведя ученого в сторонку, Узнал, в чем суть от мудреца и друга: