Помогите пожалуйста! нужно сочинить побасенку для 1 класса!

Гость: Гость:

На узкой тропке за рекой Свинушка с кумушкой Лисой Столкнулись бок о бок Вечернею порой, И завязали разговор промеж собой.— Ну, до чего ж ты, матушка, грязна, Шумна, огромна, неучтива. И хрюкаешь нередко допоздна, Ведешь себя совсем не горделиво.Вот то ли дело я, — Лисица молвит не тая, — Всегда благочестива, Воспитана, умна, И вовсе не спесива.Послушай, кумушка, Давай поговорим. Чем делать замечания другим, Ты на себя сначала посмотри, И положенье дел вернее оцени.Ты — хитрая плутовка, А попросту сказать – воровка! Нередко курочек и гусочек Таскаешь по ночам, И в этом у тебя Завидная сноровка.Ну что ты, милая, Давно забыты те лихие дни. *** Нередко в мире есть такая вещь, Когда любители воспитывать налево и направо, И не способные подумать здраво, Соринку рады разглядеть в глазу соседа, право, В своих – бревна не замечая наяву.