Почему в недосоленном супе ощипанная курица тонет, а в пересоленном спасаетя в пл??вь?
Физика
Почему в недосоленном супе ощипанная курица тонет, а в пересоленном спасаетя в пл??вь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что соль поднимает наружу.
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