Кто несет свет и тепло а кто холод и стужу
Литература
Кто несет свет и тепло а кто холод и стужу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце и луна; зима и лето; декабрь, февраль, январь и август, июнь, июль.
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