Помогите , пожалуйста. .. Очень надо . Только пишете " Дано , найти, решение " (где на??о ). Заранее спасибо
Геометрия
Помогите , пожалуйста. .. Очень надо . Только пишете " Дано , найти, решение " (где на??о ). Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. тогда этот треугольник симметричен относительно прямой Л 2. дано. напишишь сама , это элементарно найти. сторону ад решение. пар-м, где авсд - равнобедренный , поэтому ав=ад=10 см 3. осевая симметрия фигуры ( но это наврятли)
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