25 слов с написанием Ы и И после приставок

Гость: Гость:

1. безЫнтересный 2. безЫсходный 3. предЫстория 4 .сЫскать 5. cЫграть 6. безЫмянный 7. разЫскивать 8. подЫскивать 9. отЫскать 10. предЫдущий 11. возЫметь 12. подЫтожить 13. обЫграть 14. предЫдущий 15. надЫнвидуальный 16. безЫдейный 17. безЫнициативный 18. сЫзнова Больше не знаю, но возьми хоть это...