25 слов с написанием Ы и И после приставок

Русский язык
25 слов с написанием Ы и И после приставок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. безЫнтересный 2. безЫсходный 3. предЫстория 4 .сЫскать 5. cЫграть 6. безЫмянный 7. разЫскивать 8. подЫскивать 9. отЫскать 10. предЫдущий 11. возЫметь 12. подЫтожить 13. обЫграть 14. предЫдущий 15. надЫнвидуальный 16. безЫдейный 17. безЫнициативный 18. сЫзнова Больше не знаю, но возьми хоть это...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине четыре одинаковые курицы весят 10кг.Сколько будут весить 8 таких куриц
Ответить
Английский язык
1.Заполните пропуски правильными формами глаголов. I usually _ till eight.(work) They _ to school by bus. (not go) 2. Заполните пропуски глаг...
Ответить
Геометрия
Найти углы паралеограмма, если сумма пары противоположных углов равна 80°
Ответить
Алгебра
Даны последовательности 15; 10; 5; 2; 4; 8; 16 задайте эту последовательность рекуррентным способом
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить диалог на казахском языке про спорт магазин 5 реплик
Ответить