В магазине четыре одинаковые курицы весят 10кг.Сколько будут весить 8 таких куриц
Математика
В магазине четыре одинаковые курицы весят 10кг.Сколько будут весить 8 таких куриц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10:4= 2,02(кг) - весит 1 курица. 2)2,02•8=16,16(кг)- ответ : 16,16 весят 8 куриц.
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