Помогите пожалуйста очень срочно номер 800 заранее спасибо большое♥♡★☆

Математика
Помогите пожалуйста очень срочно номер 800 заранее спасибо большое♥♡★☆
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