Помогите пожалуйста очень срочно номер 800 заранее спасибо большое♥♡★☆
Математика
Помогите пожалуйста очень срочно номер 800 заранее спасибо большое♥♡★☆
Ответ(ы):
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1)1/3 2)19/10 3)2 4)17 5)1/4 6)2
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