Помогите пожалуйста описать свою собаку

Английский язык
Помогите пожалуйста описать свою собаку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это сочинение,то пиши по такому плану. 1 часть.Напиши как у тебя появилась эта собака и что тебе нравятся животные. 2 часть.Опиши внешний вид собаки. 3 часть.Расскажи о её характере. 4 часть.В заключение напиши,что я очень дорожу своей собакой и очень её люблю за то что она... Ну а если не так,то напиши мне.Я попробую тебе помочь по более.
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