Помогите пожалуйста ответить на вопрос. 1 .Выпиши незнакомые слова? 2 Попробуй объяснить значение двух любых незнакомых тебе слов? Большое спасибо. Кто из пернатых пилотов летает быстрее всех?Наблюдая за полётом стрижей и ласто...

Литература

Помогите пожалуйста ответить на вопрос. 1 .Выпиши незнакомые слова? 2 Попробуй объяснить значение двух любых незнакомых тебе слов? Большое спасибо. Кто из пернатых пилотов летает быстрее всех?Наблюдая за полётом стрижей и ласточек, мы всегда поражаемся их стремительности.С визгом они проносятся у нас над головой со скоростью 30–40 метров в секунду.А скорость полёта иглохвостых стрижей, обитающих в восточной Индии, на Дальнем Востоке и в Прибайкалье, достигает 170 километров в час.Полёт их так стремителен, что едва удаётся уследить за передвижением пернатых пилотов. Стрижи интересны ещё и тем, самые летающие птицы— они могут находиться в воздухе 2–4 года.В течение этого времени они всё проделывают в воздухе: спят,пьют, едят,купаются, собирают стройматериалы и подстилку для гнезда(пух, сухие травинки, поднятые ветром). Молодой стриж,вставший накрыло, пролетает 500 000 километров, прежде чем впервые приземлится.Не зря говорят: стрижи — “дети воздуха”.Стрижи — поистине асы неба. Но всё же сапсан — самое быстрое живое существо на планете. Во время охоты сапсан планирует внебе,выискивая себе жертву. Обнаружив добычу, он набирает высоту и стремительно пикирует вниз,ударяя её сложенными и прижатыми к туловищу лапами. Скорость сапсана в пике достигает 300 километров в час.Другим рекордсменом воздуха является беркут. В поисках пищи беркут подолгу парит высоко в восходящих потоках тёплого воздуха. Он легко управляет полётом даже при очень сильных порывах ветра. Беркутобладаетострым зрением.Так, например,маленького зайца он видит на расстоянии до 2 километров. Приметив жертву,беркут пикирует вслед за ней, при этом его скорость может достигать 270 километров в час.1 Немалую скорость могут развивать альбатросы. Эти огромные океанические птицы, парящие над водой, в ветреную погоду часто становятся спутниками кораблей в открытом море. Для полёта альбатрос использует не столько силу своих мускулов,сколько струи ветра. Не шевеля,а лишь покачивая крыльями,альбатрос легко настигает судно,обгоняет его, описывает вокруг широкие дуги. Умело паря в восходящих потоках воздуха и струях попутного ветра, эти вечные странники моря способны совершать огромные воздушные путешествия, покрывая за час расстояние в 80 километров .

Автор: Гость