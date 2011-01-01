Помогите, пожалуйста, ответить на вопросы 1). Для чего создают правила? 2). За что Шереметьев заслужил народную любовь? 3). Для чего нужны правила? 4). Почему правила стоит выполнять в любом случае? 5). Дать определение: р...
Обществознание
Помогите, пожалуйста, ответить на вопросы 1). Для чего создают правила? 2). За что Шереметьев заслужил народную любовь? 3). Для чего нужны правила? 4). Почему правила стоит выполнять в любом случае? 5). Дать определение: ритуал, привычка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое правило создают для того чтобы они были чтобы регулировать народное движение чтобы в любой ситуации можно было поступить правильно второе правило создают для того чтобы в любой ситуации как я уже и говорил можно было поступать правильно гуманно или тому подобное чтобы не выглядеть глупо и делать все по правилам чтобы Всем было хорошо и никому не навредить правила нужно выполнять в любом случае потому что может случиться неприятная ситуация конфликт И это не избежать если не выполняет правила и может быть очень плохо и не только 1 тому кто этого не заслуживал привычка это существующие Рефлекс то есть есть рефлексы условные и не ушибиться условные привычка это условный Рефлекс поиск которым мы постоянно уже к нему привыкание и оно вырабатывается с каждым днем постоянно и мы не можем от этого отвыкнуть ритуал это проводящий действия Какие какие-то может быть церковные или подобное есть много разных церковных сектанты и тому подобное для этанола существует с древних покоях времен
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