Помогите пожалуйста по информатике + блок-схема задание во вложении см

Информатика
Помогите пожалуйста по информатике + блок-схема задание во вложении см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const m=5; var  a:array[1..m,1..m] of integer; i,j,s:integer; begin Randomize; writeln('Исходный массив:'); for i:=1 to m do  begin  for j:=1 to m do   begin   a[i,j]:=random(50);   write(a[i,j]:4);   end;   writeln;  end; s:=0; for i:=1 to m do  s:=s+a[i,i]+a[i,m-i+1]; if m mod 2 <> 0 then s:=s-a[m div 2+1,m div 2+1];  writeln('s = ',s); end. Пример: Исходный массив:    2  46  45  10  11    9  17   8  24  46   35   7  14  11   7   19  40  46  28   2    9  29  48  38   4 s = 149 Блок-схема - в прилагаемом файле (в схеме средний элемент матрицы при нечетном M будет учитываться дважды).
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