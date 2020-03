Помогите пожалуйста по информатике + блок-схема задание во вложении см

Гость: Гость:

Const m=5; var a:array[1..m,1..m] of integer; i,j,s:integer; begin Randomize; writeln('Исходный массив:'); for i:=1 to m do begin for j:=1 to m do begin a[i,j]:=random(50); write(a[i,j]:4); end; writeln; end; s:=0; for i:=1 to m do s:=s+a[i,i]+a[i,m-i+1]; if m mod 2 <> 0 then s:=s-a[m div 2+1,m div 2+1]; writeln('s = ',s); end. Пример: Исходный массив: 2 46 45 10 11 9 17 8 24 46 35 7 14 11 7 19 40 46 28 2 9 29 48 38 4 s = 149 Блок-схема - в прилагаемом файле (в схеме средний элемент матрицы при нечетном M будет учитываться дважды).