Помогите пожалуйста по праву решить задачу

Право
Помогите пожалуйста по праву решить задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет имеют право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; статья 26 Граж.кодексаОперационист не прав в том,что сообщил,что это могут сделать только совершеннолетние,а в том ,что отказался выдать вклад-он прав.

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