Помогите пожалуйста по праву решить задачу
Право
Помогите пожалуйста по праву решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет имеют право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; статья 26 Граж.кодексаОперационист не прав в том,что сообщил,что это могут сделать только совершеннолетние,а в том ,что отказался выдать вклад-он прав.
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