Помогите пожалуйста по праву решить задачу

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Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет имеют право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; статья 26 Граж.кодексаОперационист не прав в том,что сообщил,что это могут сделать только совершеннолетние,а в том ,что отказался выдать вклад-он прав.