Сейчас. Найдите ошибки или неточности в тексте. Исправьте их! Существует несколько основных критериев вида. Например, физиологические критерии отражают сходства всех процессов жизнедеятельности у особо одного вида; а экологич...

Гость: Гость:

Физиологический критерий характеризует сходство процессов жизнедеятельности у особей одного вида, прежде всего сходство размножения. Экологический критерий основан на том, что каждый вид может существовать только в определенных условиях, выполняя свою функциональную роль в конкретном биогеоценозе.А область распространения вида характеризует Географический критерий. Экдемиками называют такосны, которые существуют на ограниченном ареале, а в иды, занимающие обширные площади и встречающиеся повсеместно, называют космополитами