Назовите признаки изменений в растениях осенью (5 признаков

Биология
Назовите признаки изменений в растениях осенью (5 признаков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опадают листья, прекращается обмен веществ в организме, запасаются питательные вещества
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