Назовите признаки изменений в растениях осенью (5 признаков
Биология
Назовите признаки изменений в растениях осенью (5 признаков
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Гость:
Опадают листья, прекращается обмен веществ в организме, запасаются питательные вещества
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