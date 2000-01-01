Помогите пожалуйста, поясните как человек может использовать в повседневной жизни знания о том, что растения,показаные на рисунке запасают питательные вещества.

Биология
Помогите пожалуйста, поясните как человек может использовать в повседневной жизни знания о том, что растения,показаные на рисунке запасают питательные вещества.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для того чтобы получить все необходимые питательные вещества хватит и лука фасоли и картошки
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