Помогите пожалуйста, поясните как человек может использовать в повседневной жизни знания о том, что растения,показаные на рисунке запасают питательные вещества.

Биология

Помогите пожалуйста, поясните как человек может использовать в повседневной жизни знания о том, что растения,показаные на рисунке запасают питательные вещества.

Автор: Гость