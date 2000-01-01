Помогите сделать задание номер 131 очень срочно кто напишет тому низкий поклон!

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Помогите сделать задание номер 131 очень срочно кто напишет тому низкий поклон!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Существительные склоняют по падежам: 1) озёра: И.п. - "есть что?" - озёра (окончание "а"); Р.п. - "нет чего?" - озёр (нулевое окончание); Д.п. - "дать чему?" - озёрам (окончание "ам"); В.п. - "видеть что?" - озёра (окончание "а"); Т.п. - "творить чем?" - озёрами (окончание "ами"); П.п. - "говорить о чем?" - об озёрах (окончание "ах"). 2). электродвигатели: И.п. - электродвигатели (окончание "и"); Р.п. - электродвигателей (окончание "ей"); Д.п. - электродвигателям (окончание "ям"); В.п. - электродвигатели (окончание "и"); Т.п. - электродвигателями (окончание "ями"); П.п. - о электродвигателях (окончание "ях"). 3). электростанции; И.п. - электростанции (окончание "и"); Р.п. - электростанций (не уверена, но думаю, что "й"); Д.п. - электростанциям (окончание "ям"); В.п. - электростанции (окончание "и"); Т.п. - электростанциями (окончание "ями"); П.п. - об электростанциях (окончание "ях").
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