Помогите пожалуйста Приведите примеры чередования п-б, қ-ғ, к-г, п-у на казахском языке

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста Приведите примеры чередования п-б, қ-ғ, к-г, п-у на казахском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кітап кітабы шелек шелегі парақ парағы сынып сыныбы
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