Помогите пожалуйста расставить знаки препинания. Весна припозднившаяся в этом году долго не вступала в свои права и стояла ненастная погода.В последние дни однако солнце прогрело сильнее и деревья тут же приоткрыв почки и выбр...
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Помогите пожалуйста расставить знаки препинания. Весна припозднившаяся в этом году долго не вступала в свои права и стояла ненастная погода.В последние дни однако солнце прогрело сильнее и деревья тут же приоткрыв почки и выбросив свежие листочки преукрасились зелёной дымкой.Приклонившаяся к самой воде плакучая ива словно рассматривает своё отражение и призадумавшись о чём-то навевает печаль и раздумье. Тополь уже сбросил клейкие чешуйки и они прилипая к подошвам распространяются всюду.Острый запах их преследует вас даже дома. Вся природа приобразившаяся ( в) течении нескольких дней очевидно привозмогла зимнюю спячку и теперь щедро дарит всему живому тепло и ласку. Причудливые солнечные зайчики легко приодолевающие все преграды и припятствия то пробираются за неплотно сдвинутые шторы то проникают сквозь прищуренные веки и лёгким прекосновением разглаживают хмурые лица.
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Гость:
Весна, припозднившаяся в этом году, долго не вступала в свои права, и стояла ненастная погода.В последние дни, однако, солнце прогрело сильнее, и деревья, тут же приоткрыв почки и выбросив свежие листочки, преукрасились зелёной дымкой. Приклонившаяся к самой воде плакучая ива словно рассматривает своё отражение, и призадумавшись о чём-то, навевает печаль и раздумье. Тополь уже сбросил клейкие чешуйки, и они, прилипая к подошвам, распространяются всюду. Острый запах их преследует вас даже дома. Вся природа, преобразившаяся в течении нескольких дней, очевидно привозмогла зимнюю спячку и теперь щедро дарит всему живому тепло и ласку. Причудливые солнечные зайчики, легко преодолевающие все преграды и препятствия, то пробираются за неплотно сдвинутые шторы, то проникают сквозь прищуренные веки и лёгким прикосновением разглаживают хмурые лица.
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