Прочитай вопросы. Запиши ответы,используя любое слово или слова из скидок. Какая стояла зима?(суровая,вюьжная,холодная). Где ребята развесили птичьих кормушки?(в саду,во дворе,в парке). Кто подлетел к кормушке?(синички,воробьи,...
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Прочитай вопросы. Запиши ответы,используя любое слово или слова из скидок. Какая стояла зима?(суровая,вюьжная,холодная). Где ребята развесили птичьих кормушки?(в саду,во дворе,в парке). Кто подлетел к кормушке?(синички,воробьи,зяблики,снегири). Можно ли эти предложения назвать текстом?Если да,озаглавь его. Сколько в тексте частей? Напиши концовку текста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь все очень просто. Например - Какая стояла зима? - отвечаем - Зима стояла холодная. - и так далее... 1)-Какая стояла зима? - Зима стояла холодная. 2)-Где ребята развесили птичьи кормушки? - Ребята развесили в парке птичьи кормушки. 3)-Кто подлетел к кормушке? - К кормушке подлетели воробьи. Эти предложения образуют текст: Начало: Полезные кормушки Стояла холодная зима. Ребята развесили в парке кормушки. К кормушкам подлетели воробьи. Концовка: Они досыта наелись зёрнышек и поблагодарили ребят на своём птичьем языке ребят. Всю зиму воробьи и другие птички питались зёрнышками из этих кормушек и прожили зиму в достатке. В сумме получается так: Полезные кормушки Стояла холодная зима. Ребята развесили в парке кормушки. К кормушкам подлетели воробьи. Они досыта наелись зёрнышек и поблагодарили ребят на своём птичьем языке. Всю зиму воробьи и другие птички питались зёрнышками из этих кормушек и прожили зиму в достатке. В тексте 2 части (начало и концовка). Ну... Вот как-то так. Можно подставить и другие слова, и придумать собственную концовку. Я ни откуда не списывал. Я написал как думаю я. А вот что писать - это решать уже вам. Желаю вам здоровья и хороших оценок!!! Удачи!!!
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