Найдите область определения функции у=х-5 под корнем
Алгебра
Найдите область определения функции у=х-5 под корнем
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Гость:
[5; +бесконечность).......
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