Найти сумму квадратов всех целых чисел от a до 50 (a вводится с клавиатуры);
Информатика
Найти сумму квадратов всех целых чисел от a до 50 (a вводится с клавиатуры);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могут быть ошибки, забей в паскале, поправь var a,b:integer begin a:=0; b:=0; readln (a); if a<51 do b:=a*a+b a:=a+1 end; writeln (b); end.
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