Помогите пожалуйста решить 2 номера, буду очень благодарна

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Помогите пожалуйста решить 2 номера, буду очень благодарна
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Ответ(ы):
Гость:
Раз в обоих заданиях известно количество элементов в массиве, то имеет смысл использовать цикл  for. Задание №1 const n=20; var   a:array[1..n] of integer;   i,s:integer; begin   s:=0;   for i:=1 to n do begin     a[i]:=random(1001);     if a[i] mod 10 = 4 then s:=s+1;   end;   writeln(s); end. Задание №2 const n=20; var   a:array[1..n] of integer;   i,max,nmax:integer; begin   max:=0;   for i:=1 to n do begin     a[i]:=random(1001);     if a[i] >max then begin       nmax:=i;       max:=a[i];     end;     write(a[i]:5);   end;   writeln;   writeln(nmax,,a[nmax]); end.
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