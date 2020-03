Помогите пожалуйста решить 2 номера, буду очень благодарна

Гость: Гость:

Раз в обоих заданиях известно количество элементов в массиве, то имеет смысл использовать цикл for. Задание №1 const n=20; var a:array[1..n] of integer; i,s:integer; begin s:=0; for i:=1 to n do begin a[i]:=random(1001); if a[i] mod 10 = 4 then s:=s+1; end; writeln(s); end. Задание №2 const n=20; var a:array[1..n] of integer; i,max,nmax:integer; begin max:=0; for i:=1 to n do begin a[i]:=random(1001); if a[i] >max then begin nmax:=i; max:=a[i]; end; write(a[i]:5); end; writeln; writeln(nmax,,a[nmax]); end.