Помогите пожалуйста решить ном 5
Английский язык
Помогите пожалуйста решить ном 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот перевод ётого чувака:"Во-первых, нарисуйте круг для головы. Затем добавьте восемь треугольников для волос вы есть!".
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