Поставит падеж и склонение в словах : у бабушки,в деревне,в лесу,в речке,собираю зе??лянику,собираю цветы,в альбоме,берёзы ,березе
Русский язык
Поставит падеж и склонение в словах : у бабушки,в деревне,в лесу,в речке,собираю зе??лянику,собираю цветы,в альбоме,берёзы ,березе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У бабушки(Р. п.) в деревне(П.п.) собираю землянику(В.п.) собираю цветы(В.п.) в альбоме(П.п.) берёзы(Р.п.) берёзе(Д.п.)
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