Задание по окружающему миру. А здесь вы можете записать рассказ о своей воображае??ой экспедиции в пустыню. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО НАПИСАТЬ?
Другие предметы
Задание по окружающему миру. А здесь вы можете записать рассказ о своей воображае??ой экспедиции в пустыню. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО НАПИСАТЬ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты можешь и не делать это задания поскольку там сказано:А здесь вы МОЖЕТЕ записать: обратим внимание на слово МОЖЕТЕ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Расставьте пропущенные знаки препинания, выделяйте орфог??аммы в словах с пропущенными буквами. Зашумел ж..рнов начала т...
Русский язык
Пожалуйста прощу вас помогите мне Пожалуйста дальше:слова жемчужиной и ростительность эти слова подобрать вариантами корней
Математика