Задание по окружающему миру. А здесь вы можете записать рассказ о своей воображае??ой экспедиции в пустыню. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО НАПИСАТЬ?

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Задание по окружающему миру. А здесь вы можете записать рассказ о своей воображае??ой экспедиции в пустыню. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО НАПИСАТЬ?

Автор: Гость