ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Расставьте пропущенные знаки препинания, выделяйте орфог??аммы в словах с пропущенными буквами. Зашумел ж..рнов начала теч.. по ж..лобу тонкая струйка муки. То со..нцем д..рево печ..т то градом то д..жд...

Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Расставьте пропущенные знаки препинания, выделяйте орфог??аммы в словах с пропущенными буквами. Зашумел ж..рнов начала теч.. по ж..лобу тонкая струйка муки. То со..нцем д..рево печ..т то градом то д..ждём сеч..т. А воздух жж..т и колется и пахнет как арбуз. Мы забрели в чащ..бу где велась раскорч..вка. Возле дач.. что разброса..ы у реч..нки мы остановились на ноч..вку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И, ь, е, л, е, ё, о, ё, ё, а, ё, и, л, ё, ё.
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