Пожалуйста прощу вас помогите мне Пожалуйста дальше:слова жемчужиной и ростительность эти слова подобрать вариантами корней

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Пожалуйста прощу вас помогите мне Пожалуйста дальше:слова жемчужиной и ростительность эти слова подобрать вариантами корней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расположен - полагать(лаг.лож)реки- река.составляет- состав,ставить.горах-горы,гора.
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