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Окружающий мир
Найдите ошибку в тексте. Исправьте их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кости твердые, пальцы нормальные и подвижные
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