Найдите ошибку в тексте. Исправьте их

Окружающий мир
Найдите ошибку в тексте. Исправьте их
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Гость:
Кости твердые, пальцы нормальные и подвижные
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