Решите уравнения 1)х²=16 2)х²=0 3)х²=-4 4)х²=7
Алгебра
Решите уравнения 1)х²=16 2)х²=0 3)х²=-4 4)х²=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x=+-4 2) x=0 3) нет решений 4) x=+- √7
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