(напишите реакцию ионного обмена,пожалуйста срочно надо,20 баллов даю) K2SiO3 + HNO3 --gt;
Химия
(напишите реакцию ионного обмена,пожалуйста срочно надо,20 баллов даю) K2SiO3 + HNO3 --gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2SiO3+HNO3=2KNO3+H2SiO3(тут стрелка вниз, в осадок выпадает)
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