Помогите пожалуйста решить ребусы (они на украинском) задания по труду

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Помогите пожалуйста решить ребусы (они на украинском) задания по труду
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 листок  1. швачка 2.годарка 3. гачок 4.тісто 2 листок 1. кухня 2. 3.ніж 4.
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