Помогите пожалуйста решить систему линейных уравнений методом подстановки!! /3х+3y=6 и /3х+7y=4 \13х-7y=6 \ 2х+5y=6
Алгебра
Помогите пожалуйста решить систему линейных уравнений методом подстановки!! /3х+3y=6 и /3х+7y=4 \13х-7y=6 \ 2х+5y=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система 3x+3y=6 3x= 6-3y 3x+7y=4 (подставляем вместо 3x это выражение) (6-3y) + 7y=4 6-3y+7y=4 6+4y=4 4y=4-6 4y=-2 y=-2/4 т.е. -1/2
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