Помогите пожалуйста решить уравнение 3,4 номер 607
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 3,4 номер 607
Ответ(ы):
Гость:
3х/5 -1х/3=6 1/4 3х*12-20х=25*15 36х-20х=375 16х=375 х=375:16 х=23 7/16 (2х-х/8):1/2=1/3 1 7/8 *х*2=1/3 15х/4=1/3 15х=1/3:1/4 15х=4/3 х=4/3*1/15 х=4/45
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составьте общий и специальный вопрос! Пожалуйста очень надо! Английский язык. 7.The walls in my room are yellow.(стены в моей комнате желтые) 6...
Қазақ тiлi