Помогите пожалуйста решить уравнение 3,4 номер 607

Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 3,4 номер 607
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3х/5 -1х/3=6 1/4 3х*12-20х=25*15 36х-20х=375 16х=375 х=375:16 х=23 7/16 (2х-х/8):1/2=1/3 1 7/8 *х*2=1/3 15х/4=1/3 15х=1/3:1/4 15х=4/3 х=4/3*1/15 х=4/45
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
25 предложений на казахском в настоящем времени.
Ответить
Английский язык
Составьте общий и специальный вопрос! Пожалуйста очень надо! Английский язык. 7.The walls in my room are yellow.(стены в моей комнате желтые) 6...
Ответить
Қазақ тiлi
7тапсырма.Тезиреккк отинишш
Ответить
Алгебра
Решить 2 уравнение срочно 14x^2-9x=0 16x^2=49
Ответить
Химия
Составте уравнение реакций согласно схеме химических превращений: 1.метанол->м??таналь->углекислый газ 2.Ацителен->этаналь->этанол ...
Ответить