Помогите пожалуйста решить задачку 5
Математика
Помогите пожалуйста решить задачку 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот фото я на нём всё зделала 3 = заяц у = улитка п = пчела
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