Помогите пожалуйста решить задачу по геометрии.угол В=24градуса,АВ=ВС.найти уголА ?? угол С.

Геометрия

Помогите пожалуйста решить задачу по геометрии.угол В=24градуса,АВ=ВС.найти уголА ?? угол С.

Автор: Гость