Помогите пожалуйста решить задачу по геометрии.угол В=24градуса,АВ=ВС.найти уголА ?? угол С.
Геометрия
Помогите пожалуйста решить задачу по геометрии.угол В=24градуса,АВ=ВС.найти уголА ?? угол С.
Ответ(ы):
Гость:
24/2=12 12+24=36 24+12=36 Ответ=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши как можно больше разных выражений с числами 19 и 3, 8 и 2, 9 и 8. Найди значения з??писанных выражений.
Математика
У Кати было 10 р,и 50р,Оно истратила 8р,Сколько денег осталось у Кати,реши задачу разными способами,
Английский язык