Помогите пожалуйста решить задачу по геометрии.угол В=24градуса,АВ=ВС.найти уголА ?? угол С.

Геометрия
Помогите пожалуйста решить задачу по геометрии.угол В=24градуса,АВ=ВС.найти уголА ?? угол С.
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Ответ(ы):
Гость:
24/2=12 12+24=36 24+12=36 Ответ=12
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