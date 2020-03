Помогите пожалуйста с английским языком!!!))) кому не сложно Надо вставить в текст слова которые написан в скобочках сверху.Напишите только цифру и словосочетание которое надо вставить именно тут! (Can you describe your , can...

Помогите пожалуйста с английским языком!!!))) кому не сложно Надо вставить в текст слова которые написан в скобочках сверху.Напишите только цифру и словосочетание которое надо вставить именно тут! (Can you describe your , can you do , what are you , what do you , what does your , what s your) It s Friday afternoon and i want to know what people do on a typical weekend. Hello , .................... name? Hi, I am Simon. ................ typical weekend for our listeners? Sure. My weekends are usually busy with football. I run/walk a football club for children in my area. I bus/coach the kids on Saturdays. It s really nice to watch them- they have a lot of fun and the exercise is gooв for them. Then on Sunday mornings, i play with my local team. It s the football season so i also watch football on TV or on the Internet. I really love my weekends. My name is Lena. Hello Lena. .......................... do on a typical weekend? Well, every weekend, i go to a different part of the city and take/make hundreds of photos. I photograph people, places and situations-anything that looks interesting or unusual. In the evening, i look/at/watch the pictures on my computer and send/post the best ones on Facebook. A lot of people discuss/comment on the photos. It s really interesting. You can see them there. Помогите пожалуйста еще раз где вот такие полосочки / между словами это значит тоже надо выбрать слово

