Помогите пожалуйста с домашней работой по физике...
Физика
Помогите пожалуйста с домашней работой по физике...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=mg, m - дано , g - постоянная величина = 9,8 м/c^2
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