Помогите, пожалуйста с этим номером

Гость: Гость:

Это были очень тяжелые боевые костюмы, а меч, который так любили все средневековые конные воины, еще не решились заменить чем-либо, так как он отлично показал себя в бою, и превосходил даже кривые сабли арабов. Сам рыцарь был защищен броней на теле, которой была либо кольчуга, либо панцирь, наиболее часто использовались панцири. Средневековые панцири были двух видов, первый вид собирался на теле рыцаря, и состоял из двух металлических пластин, а второй-собирался из металлических чешуек.