Как представлял себе Пьер убийство Наполеона? Как отсюносится Л. Н. Толстой к Пьер?? в сценах его разговора с Рамбалем?
Литература
Как представлял себе Пьер убийство Наполеона? Как отсюносится Л. Н. Толстой к Пьер?? в сценах его разговора с Рамбалем?
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