Как представлял себе Пьер убийство Наполеона? Как отсюносится Л. Н. Толстой к Пьер?? в сценах его разговора с Рамбалем?

Литература

Как представлял себе Пьер убийство Наполеона? Как отсюносится Л. Н. Толстой к Пьер?? в сценах его разговора с Рамбалем?

Автор: Гость