ОТ двух пристаней расстояние между которыми 90 км одновремено вышли навстречу дру?? другу два теплохода.Первый шёл со скоростью 20км/ч второй- 25 км/ч.Через сколько часов они встретились ?

Математика
ОТ двух пристаней расстояние между которыми 90 км одновремено вышли навстречу дру?? другу два теплохода.Первый шёл со скоростью 20км/ч второй- 25 км/ч.Через сколько часов они встретились ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20+25=45(км/ч) 2)90:45=2(ч)
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