ОТ двух пристаней расстояние между которыми 90 км одновремено вышли навстречу дру?? другу два теплохода.Первый шёл со скоростью 20км/ч второй- 25 км/ч.Через сколько часов они встретились ?

Математика

ОТ двух пристаней расстояние между которыми 90 км одновремено вышли навстречу дру?? другу два теплохода.Первый шёл со скоростью 20км/ч второй- 25 км/ч.Через сколько часов они встретились ?

Автор: Гость