Как сказать иначе глаза разбежались?
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Как сказать иначе глаза разбежались?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"глаза разбежались" - не знаешь, что выбрать; растерянность
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