Помогите пожалуйста с геометрией...
Геометрия
Помогите пожалуйста с геометрией...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 1 1)угол 1=180*:5=36* 2)угол 2=36*×4=144* 3)угол 3=угол 2=144*-вертикальные. 1 и 2 действия можно уравнением решить написать?
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